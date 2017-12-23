Самарагейт-2, глава 2. У «Самары» и сайта госзакупок был одинаковый код

Kloop.kg продолжает публиковать доказательства того, что частный сайт «Самара» содержался на сервере Государственной регистрационной службы Кыргызстана (ГРС). Во второй главе второго эпизода расследования – о том, что samara.kg и несколько государственных сайтов имеют одинаковый код, написанный в приложении, которое обычно использует госпредприятие «Инфоком» при ГРС.
Содержание:
Самарагейт, эпизод 1. Как сервер ГРС использовали для попытки влияния на президентские выборы
Самарагейт, эпизод 2. Как создателям «Самары» не удалось замести все следы
Глава I. Следы, оставленные в спешке
Глава II. Одинаковый код на «Самаре» и госсайтах
Глава III. Новые скриншоты, новые показания (дата выхода: 26 декабря)
Глава IV. Легенда интернета поддержал доводы Qurium (дата выхода: 27 декабря)
Глава V. Почему за «Самару» не может быть ответственен один человек (дата выхода: 28 декабря)
Приложение I. Вся реакция властей на «Самару»
Глава вторая. Одинаковый код на «Самаре» и сайте госзакупок
О чем эта глава: «Самара» и несколько государственных сайтов имеют одинаковый код, написанный в платформе JSF2, которую обычно используют государственное предприятие «Инфоком» при ГРС.
Цифровые криминалисты из Qurium обратили внимание на то, что «Самара» была создана на основе программной платформы Java Server Faces 2 (JSF2).
Специалисты просканировали тысячи кыргызских сайтов — итоги анализа показали, что в доменной зоне .kg всего 17 сайтов, которые написаны на JSF2, при этом 16 из них государственные.
Вот так это выглядит:
• 14 из 17 кыргызских сайтов на JSF2 принадлежат самой ГРС.
• Ещё 2 сайта принадлежат Министерству финансов (сайт госзакупок и сайт стимулирующих грантов).
• И лишь 1 кыргызский сайт на JSF2 не связан с государством — это сайт Международного университета Ататюрк Ала-Тоо.
При этом, сайт вуза и сайт госзакупок были написаны Азаматом Тургунбаевым — программистом, который сейчас работает в предприятии «Инфоком» при ГРС, а раньше работал в «Инфосистеме» при Министерстве финансов.
Qurium проанализировал исходный код сайта госзакупок и сравнил его с кодом на сайте samara.kg — исходный код оказался настолько похож, что с помощью кода сайта госзакупок получилось восстановить оригинальный вид страницы входа в «Самару», которая уже не функционировала на тот момент.
Тургунбаев подтвердил журналисту Kloop.kg, что специализируется на JSF2 и действительно писал код сайта госзакупок, когда работал в «Инфосистеме».
«Там было очень много людей, были задействованы четыре-пять программистов […] Я тоже участвовал, но не до конца. Только на начальном этапе», — сказал он.
Он согласился с корреспондентом, что пишущие на этом языке программисты — редкость для Кыргызстана.
Однако он отрицает, что имеет какое-либо отношение к «Самаре» и не знает, что такое IVM — так владельцы «Самары» называли систему между собой.
«К системе IVM я не имею никакого отношения. Я узнал о ее существовании только из вашей статьи, которую вы выложили на Kloop.kg […] Я не слышал, что она разрабатывается или еще что-то там», — заверил разработчик.
Еще один программист «Инфокома» Азамат Мендеков сказал, что в Кыргызстане очень редко можно встретить специалистов, которые работают в JSF2 — по его словам, в их предприятии таких программистов всего двое.
ГРС подтвердила в официальном ответе журналистам Kloop.kg, что у них работают всего два сотрудника, специализирующихся на JSF2, а в ГРС всего шесть разработчиков.
Из этого следует, что, кроме ГРС, в Кыргызстане практически никто не использует JSF2. При этом эта платформа требует программистов высочайшей квалификации.
Журналистам Kloop.kg не удалось найти в Кыргызстане программистов, специализирующихся на JSF2 и не связанных с государственными структурами.
Читайте в следующей главе, которая выйдет 26 декабря: Журналисты Kloop.kg получили новые скриншоты сайта samara.kg, изучили историю браузера пользователей «Самары» и собрали ещё больше показаний агитаторов, которые работали на штаб Жээнбекова в период выборов.
Содержание:
Самарагейт, эпизод 1. Как сервер ГРС использовали для попытки влияния на президентские выборы
Самарагейт, эпизод 2. Как создателям «Самары» не удалось замести все следы
Глава I. Следы, оставленные в спешке
Глава II. Одинаковый код на «Самаре» и госсайтах
Глава III. Новые скриншоты, новые показания (дата выхода: 26 декабря)
Глава IV. Легенда интернета поддержал доводы Qurium (дата выхода: 27 декабря)
Глава V. Почему за «Самару» не может быть ответственен один человек (дата выхода: 28 декабря)
Приложение I. Вся реакция властей на «Самару»