Самарагейт-2, глава 4. Легенда интернета поддерживает доводы авторов расследования

Глава четвертая. Легенда интернета поддерживает доводы от Qurium

Назвать Пола Викси «легендой интернета» — вовсе не преувеличение. В 2014 году его внесли в Зал славы интернета, эта награда пожизненна и присуждается самым выдающимся архитекторам всемирной сети.

В 1988 году Викси был главным автором BIND. Об этой программе едва ли знает рядовой пользователь, но без неё невозможно представить интернет в том виде, в каком он существует. BIND стала самой популярной программой, которую используют для связи ip-адресов с доменными именами во всём мире. В начале 1990-х Викси взялся за решение проблемы, с которой раньше никто не сталкивался — он разработал первую в истории программу, которая боролась со спамом в электронной почте. Пол Викси

Пол Викси также является со-основателем «Интернет Системс Консорциум (Internet Systems Consortium) — организации, поддерживающей инфраструктуру всего Интернета.

Это не единственные достижения Викси, но самые, пожалуй, значимые.

И если в Кыргызстане мало кто знает о том, кто такой Викси и чего он добился, то сам изобретатель вряд ли знаком с кыргызской политикой, Сооронбаем Жээнбековым и сотрудниками ГРС.

Трудно представить себе более нейтрального человека для того, чтобы получить авторитетное и беспристрастное мнение о расследовании про «Самару».

Ещё в октябре, на ранней стадии расследования про «Самару», исследователи из Qurium воспользовались сервисом DNSDB, который основал Викси — этот сервис помог отследить историю доменов samara.kg и mls.kg.

В ноябре они обратились к Викси напрямую.

To set the record straight we hope @paulvixie can confirm that samara.kg / mls.kg passive DNS records show 212.112.124.142 address and when. — Qurium Media (@Qur1um) November 2, 2017

«Чтобы стало совсем всё ясно, мы надеемся, Пол Викси сможет подтвердить, что пассивные DNS-записи доменов samara.kg и mls.kg содержат адрес 212.112.124.142», — написали они в «Твиттере», имея в виду адрес сервера ГРС.

Ответ Викси был лаконичен:

«Да, без всяких сомнений».

Кроме ответа в «Твиттере», Викси также написал большое письмо в Qurium (почти три с половиной тысячи слов), в котором предоставил сырые данные запросов к домену samara.kg, зафиксированные сенсорами сервиса DNSDB (Kloop.kg может предоставить данные из этого письма по запросу).

Из этих данных следует, что количество DNS-запросов к домену samara.kg возросло во время предвыборной кампании в Кыргызстане в 27 раз.

До предвыборной кампании сенсоры зафиксировали в среднем около 2,5 запросов к домену samara.kg в неделю. Как только предвыборная кампания началась, фиксировалось в среднем более 60 запросов в неделю. И речь только о запросах вне Кыргызстана, которые смогли зафиксировать сенсоры DNSDB.

Это указывает на то, что сайт в период избирательной кампании был намного активнее, чем до неё.

Доказательства от Викси — косвенные, но в совокупности со всеми остальными данными, которые Kloop.kg и Qurium нашли с середины октября, эти сведения еще раз подтверждают, что «Самара» действительно функционировала на сервере ГРС.

В следующей главе, которая выйдет 28 декабря, мы подведем итоги второй части расследования про Самару и попытаемся понять, кто мог, а кто не мог создать и запустить такую систему.

Соавтор: Александра Ли

Если вам известно еще что-то о том, как работала «Самара», пишите и звоните нам:

• office@kloop.kg

• +996-772-67-08-15