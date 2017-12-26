Самарагейт-2, глава 3. Агитаторы рассказали о работе «Самары» (и показали это в скриншотах)

Еще один сотрудник штаба Жээнбекова, который координировал работу домкомов, сказал, что он заходил в систему через свой планшет и мог сразу проверять информацию об избирателях.

«Некоторые соглашались [голосовать], а у них биометрии не было. Как раз там (в “Самаре”) можно было выяснить», — сказал он.

По его словам, взлом «Самары» в день выборов со стороны suppermario12 не сильно повлиял на работу системы — куратор сказал, что «Самара» отключилась «максимум на час».

«[Нас] сразу предупредили, позвонили мне и сказали, чтобы час подождали. Через час она (“Самара”) заработала», — сказал он.