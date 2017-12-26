Самарагейт-2, глава 3. Агитаторы рассказали о работе «Самары» (и показали это в скриншотах)

Kloop.kg продолжает публиковать доказательства того, что частный сайт «Самара» содержался на сервере Государственной регистрационной службы Кыргызстана (ГРС). В новой главе – о скриншотах сайта и показаниях его пользователей, благодаря которым становится понятнее, как работала samara.kg.
Содержание:
Самарагейт, эпизод 1. Как сервер ГРС использовали для попытки влияния на президентские выборы
Самарагейт, эпизод 2. Как создателям «Самары» не удалось замести все следы
Глава I. Следы, оставленные в спешке
Глава II. Одинаковый код на «Самаре» и госсайтах
Глава III. Новые скриншоты, новые показания
Глава IV. Легенда интернета поддержал доводы Qurium (дата выхода: 27 декабря)
Глава V. Почему за «Самару» не может быть ответственен один человек (дата выхода: 28 декабря)
Приложение I. Вся реакция властей на «Самару»
Глава третья. Новые скриншоты, новые показания
Журналисты Kloop.kg собрали новые скриншоты от пользователей «Самары», которые они передали редакции на условиях анонимности.
Из скриншотов становится понятно, что в «Самаре» можно было проверить достоверность данных избирателей и их возможность голосовать на выборах (в Кыргызстане могут голосовать только те, кто сдал биометрические данные).
Из всей собранной информации становится понятнее, как работала «Самара»:
1. Пользователь вбивал данные избирателя, которому присваивался статус «Новый».
2. Через некоторое время данные избирателя подтверждались или опровергались, и он соответственно получал статусы «Одобрен» или «Неодобрен».
3. Если избирателю присваивался статус «Неодобрен», то рядом указывалась причина, например, «Проверьте ИНН. Избирателя с таким ИНН не существует!»
Один из агитаторов штаба Жээнбекова предоставил журналистам доступ к истории собственного браузера, через который он заходил на сайт samara.kg в агитационный период президентских выборов.
Другой агитатор говорит, что основными пользователями «Самары» были кураторы, которые координировали действия агитаторов. Но в некоторых случаях доступ к системе давался и агитаторам.
«Нам предоставили списки (форму для списков), мы должны были туда данные людей вписывать. А в “Самару” наш куратор сама вводила», — говорит он.
Еще один сотрудник штаба Жээнбекова, который координировал работу домкомов, сказал, что он заходил в систему через свой планшет и мог сразу проверять информацию об избирателях.
«Некоторые соглашались [голосовать], а у них биометрии не было. Как раз там (в “Самаре”) можно было выяснить», — сказал он.
По его словам, взлом «Самары» в день выборов со стороны suppermario12 не сильно повлиял на работу системы — куратор сказал, что «Самара» отключилась «максимум на час».
«[Нас] сразу предупредили, позвонили мне и сказали, чтобы час подождали. Через час она (“Самара”) заработала», — сказал он.
Куратор подтвердил, что ставил статусы «Поцелован» или «Не поцелован», но отказался раскрывать их значение и посоветовал обратиться к операторам штаба Жээнбекова, однако не стал давать их контакты.
Читайте в следующей главе, которая выйдет 27 декабря: Легендарный американский разработчик Пол Викси, который в конце 1980-х внёс большой вклад в развитие доменов как таковых, поддержал доводы цифровых криминалистов из Qurium. Он также передал подробные записи, показывающие рост запросов к домену samara.kg во время предвыборной кампании.
Соавтор: Ринат Тухватшин
Если вам известно еще что-то о том, как работала «Самара» и как это могло повлиять на итоги президентских выборов, пишите и звоните нам:
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Содержание:
Самарагейт, эпизод 1. Как сервер ГРС использовали для попытки влияния на президентские выборы
Самарагейт, эпизод 2. Как создателям «Самары» не удалось замести все следы
Глава I. Следы, оставленные в спешке
Глава II. Одинаковый код на «Самаре» и госсайтах
Глава III. Новые скриншоты, новые показания
Глава IV. Легенда интернета поддержал доводы Qurium (дата выхода: 27 декабря)
Глава V. Почему за «Самару» не может быть ответственен один человек (дата выхода: 28 декабря)
Приложение I. Вся реакция властей на «Самару»