Минтранс предложил оборудовать автобусы видеорегистраторами и GPS-трекерами

Министерство транспорта предложило поправки, которые обязывают пассажироперевозчиков устанавливать видеорегистраторы и GPS-трекеры в автобусы.

Своё предложение ведомство обнародовало на сайте правительства 26 декабря — согласно проекту постановления, поправки будут действовать на городские, междугородние и международные автобусные маршруты, но не на маршрутные такси.

Ведомство объяснило свою инициативу тем, что в Кыргызстане отсутствует система учета и контроля прибывающих и отбывающих автобусов.

«В случае поломки, аварийных и форс-мажорных ситуаций уполномоченный государственный орган, органы чрезвычайных ситуаций, медицинские службы не могут своевременно оказать необходимую помощь», — говорится в справке-обосновании.

Помимо видеорегистраторов, чиновники хотят обязать владельцев компаний установить в машины GPS-датчики, чтобы отслеживать местоположение машины по маршруту.

«Степень риска попадания в дорожно-транспортные происшествия автобуса без GPS-прибора велика. При наличии GPS предприятия пассажирского транспорта и автовокзалы могут контролировать скоростной режим транспортного средства», — говорится в документе.

Ведомство также планирует создать единый центр, который будет контролировать работу автобусов на городских, междугородних и международных маршрутах.

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