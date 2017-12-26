С нового года свидетельство о рождении ребенка можно будет получить в роддоме

Кыргызстанцы смогут получать свидетельство о рождении ребенка в родильном доме с начала 2018 года. Сейчас получить документы на новорожденного можно только в ЗАГСе.

Минздрав и Государственная регистрационная служба объединят свои базы данных о родившихся людях. Это позволит кыргызстанцам получить свидетельство о рождении ребенка в родильном доме. Нововведение вступит в силу в 2018 году.

В пресс-службе ГРС сообщили, что такой услугой смогут воспользоваться, как граждане с биометрическими паспортами, так и с документами старого образца.

«Не важно какого образца паспорта родителей, главное чтобы их данные были в базе ГРС и они смогут уже в роддоме получить документы новорожденного ребенка», — сказали в пресс-службе ГРС.

ГРС уже передала больницам и родительным домам Бишкека и Оша ноутбуки, интернет-модемы и аппараты для считывания биометрических паспортов.

Сейчас свидетельства о рождении ребенка выдают в ЗАГСах по месту прописки одного из родителей. Гражданам нужно предъявить выписку из больницы, паспорта и свидетельство о браке, если он официально зарегистрирован.