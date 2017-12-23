Виновница аварии, в которой погибли четверо, получила 10 лет колонии-поселения

Иссык-Кульский районный суд приговорил к 10 годам колонии-поселения девушку, которая в октябре врезалась в машину скорой помощи. В той аварии погибли четыре человека, в том числе беременная пациентка.

Девушку признали виновной по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств» и осудили на 10 лет колонии-поселения. Суд определил условное наказание с испытательным сроком в три года.

Виновница ДТП будет находиться под стражей до вступления в силу приговора, после чего она будет освобождена.

Авария прозошла возле города Чолпон-Ата в ночь на 1 октября. На высокой скорости автомобиль марки «Мерседес» врезался в карету скорой помощи, после чего спецмашина слетела с трассы и перевернулась два раза.

Все четыре человека в карете скорой помощи — водитель, фельдшер, 19-летняя беременная девушка и ее родственница — погибли на месте.

Трое пассажиров «Мерседеса» не пострадали. По версии следствия, водитель и пассажиры этого автомобиля были в алкогольном опьянении.

Ужесточение наказания за аварии с летальным исходом

В декабре 2017 года в парламенте в третьем чтении одобрили законопроект, согласно которому, водителю ставшему виновником ДТП со смертельным исходом грозит до семи лет лишения свободы.

За гибель нескольких человек виновника аварии осудили бы на срок от семи до 10 лет лишения свободы с лишением прав на три года.

Если водитель в момент аварии был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то ему будет грозить от восьми до 10 лет тюремного заключения с конфискацией прав на три года.

Закон вступит в силу, если его подпишет президент Сооронбай Жээнбеков.