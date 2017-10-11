Когда погибают врачи

Марипа эже, как все её называли, выезжала на массовые аварии, вытаскивала людей из клинической смерти, приняла десятки родов и — такова специфика работы в Иссык-Кульской области — спасла сотни утопающих.



«Практически вся ее жизнь прошла на вызовах», — с грустью рассказывает диспетчер станции скорой помощи Керимкан Сарбагышева.



Марипа эже приходила на работу рано утром, а уходила позже всех. Когда смена длилась до 11 вечера, она могла остаться до 4 утра, и все просила: «Можно я выеду, девочки?»



«Я устроилась на станцию скорой помощи в 1991 году, только окончив медицинское училище. Марипа эже была моим неизменным наставником в те годы. Все новички были на ее попечении. Она учила нас правильно заполнять журнал и как вести себя на вызовах. Утром проверяла наши карты, и только потом мы сдавали отчет», — с ностальгией говорит фельдшер Назгуль Сакелеева.



В этом году Марипе эже исполнилось бы 56 лет. До пенсии оставалось не так много. Но несмотря на возраст, она была активнее некоторых молодых сотрудников и участвовала во всех мероприятиях больницы.

