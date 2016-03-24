24 часа в Эки-Нарыне

«Если так подумать, то мы живём ради своих детей, а они будут жить ради своих детей. Мне кажется, другие нации живут ради себя. Захотят — женятся, не захотят — не женятся. Им достаточно иметь работу, одежду и еду на каждый день. Мне же нужно думать о будущем, готовить для детей приданое, скот, откладывать деньги на их свадьбу. Думаю, по-нашему правильнее, ведь их дети бросают пожилых родителей», — говорит Нурлан.
Как первенца, родители отдали его на воспитание дедушке и бабушке. Эта традиция была удобна обеим сторонам: молодым было сложно работать и растить ребёнка в городе, а дедушка и бабушка надеялись, что внук позаботится об их старости. Так и вышло. Сразу после школы, когда бабушка заболела раком, Нурлан переехал в Бишкек, чтобы ухаживать за ней. Город ему не понравился: дорогой и недружелюбный. «В городе нужно зарабатывать деньги каждый день. Ты работаешь, как раб, на других, а потом тратишь всё, что получаешь. А здесь зачем деньги? Они и не нужны», — говорит он.
Через год после смерти бабушки погиб брат, живший с дедушкой в Эки-Нарыне. Нурлану пришлось срочно возвращаться и искать жену, которая бы ухаживала за стариком и вела хозяйство. Он думал, не переехать ли с семьёй в город, но жить в селе намного дешевле. Многое бесплатно: дом, вода, мясо, молоко, каймак, картошка и морковь. На продукты семье с четырьмя детьми достаточно 10 тысяч сомов в месяц.