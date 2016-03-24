24 часа в Эки-Нарыне

Болдукан было 16, когда Нурлан украл её. Красть невест в Эки-Нарыне перестали только несколько лет назад. Тогда одному парню «повезло» украсть сестру милиционера, который так запугал «жениха», что тот до сих пор холостой. Однако прежде ала-качуу («взять и убежать») было распространено настолько, что ухаживания за девушкой до свадьбы были скорее исключением из правил.



Невесту Нурлан искал почти 10 лет. Его дядя работал на железной дороге, и Нурлан зайцем исколесил Кыргызстан и Казахстан, продавая водку, жвачку и одежду. Всюду он приглядывался к девушкам. Неженки не годились: ему нужна была та, что привычна к суровым условиям его родных краёв, ловко справляется со скотиной и смогла бы вести хозяйство. Нашлась невеста на соседней улице. Он долго не замечал её, потому что она была совсем ребёнком, младше его почти на 9 лет. Когда Нурлан решил украсть Болдукан, она училась в 11 классе и мечтала стать учителем. Он и не подумал за ней ухаживать: «Мне было 25, а ей — 16. Я боялся, что если начну ухаживать, её родители меня отругают. Поэтому я просто наблюдал за ней через забор».



При краже невесты почти всегда есть человек, который указывает на неё вору и помогает в краже. Бывает, девушек крадут на пути в туалет, но чаще их обманом выводит на улицу кто-то, кому она доверяет: родственник, подруга или сосед. Июньским вечером, за несколько дней до последнего школьного экзамена, Нурлан пригласил «куда» Болдукан (братишку жены её брата) выпить водки. После двух бутылок тот согласился позвать девочку на улицу.