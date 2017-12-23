Кыргызстанец Физиев нокаутировал соперника в первую минуту поединка на турнире по ММА

Кыргызский боец победил в поединке на турнире по смешанным единоборствам в Сеуле. Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на первой же минуте боя.

На 58-й секунде поединка против монгольского спортсмена Нандина-Эрдена Мунгунтсуж Рафаэль Физиев отправил соперника в технический нокаут.

Международный турнир по смешанным единоборствам прошел минувшей ночью в Сеуле (Южная Корея). В программе вечера было 10 боев. Кыргызстанец провел поединок в легком весе (71,5 кг).

В июне Физиев провел бой на турнире Xiaomi ROAD FC 039, где также нокаутировал соперника из Южной Кореи в первом раунде.

Рафаэль Физиев – многократный победитель чемпионатов Кыргызстана и Казахстана по тайскому боксу. Спортсмен заключил контракт с известным бойцовским клубом Phuket Top Team и сейчас проживает в Таиланде.

Физиев стал известен благодаря видео, ставшему популярным в социальных сетях. В одном из поединков он уклонился от удара соперника на манер Нео из фильма «Матрица».

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