Госдепартамент США предоставит Украине оборонительное вооружение на сумму в 47 млн долларов для защиты «территориальной целостности». Россия считает, что новое вооружение будет способствовать конфликту на востоке страны.

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Нойерт заявила, что Госдепартамент США предоставит Украине вооружение на сумму в 47 млн долларов.

«Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине продвинутые оборонительные средства в рамках наших усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине укрепить обороноспособность в долгосрочной перспективе, защитить суверенитет, территориальную целостность и сдержать последующую агрессию», — сказала она.

По словам Нойерт, Украина является суверенным государством и «имеет право защищаться».

По мнению российского президента Владимира Путина, поставка вооружения Украине будет способствовать конфликту на востоке страны.

Как сообщает ABC News, Украине передадут 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Кроме того, США планирует установить в Киеве противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ранее, 20 декабря, администрация Трампа одобрила продажу Украине крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 на сумму в 41,5 миллионов долларов.