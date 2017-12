Минфин США внес кыргызского кримавторитета Камчы Кольбаева в «черный список»

Министерство финансов США внесло в «черный список» имена 10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР, в том числе и кыргызстанца Камчы Кольбаева. Если в США будет найдено имущество тех, кто включен в «черный список», оно будет конфисковано.

Кыргызский криминальный авторитет Камчы Кольбаев внесен в «черный список» США.

«Кольбаев — коронованный вор в законе. Кольбаев занимается взяточничеством и считается вовлеченным в торговлю людьми для принудительной проституции и принудительного труда», — утверждает Минфин США.

В США его называют частью «Братского круга», международной преступной группировки, в которую входят лидеры и члены нескольких евразийских ОПГ.

Директор отдела по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит заявил, что США начинает борьбу с «ворами в законе» из Центральноазиатского региона.

«Воры в законе — это евразийский преступный синдикат, который связан с длинным списком незаконной деятельности по всему миру», — сказал он.

В «черный список» кроме Камчыбека Кольбаева, по прозвищу Коля-киргиз, внесены семь российских преступников, наиболее известными из которых являются Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), а также по одному криминальному авторитету из Грузии и Узбекистана.

Treasury targets the “Thieves-in-Law” Eurasian Transnational Criminal Organization, and designates 10 individuals and two entities linked to the syndicate. Crime Chart and Release: https://t.co/JzPjzk8GJw pic.twitter.com/qoBDs50iZ5

— Treasury Department (@USTreasury) December 22, 2017