Минфин США внес кыргызского кримавторитета Камчы Кольбаева в «черный список»

Министерство финансов США внесло в «черный список» имена 10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР, в том числе и кыргызстанца Камчы Кольбаева. Если в США будет найдено имущество тех, кто включен в «черный список», оно будет конфисковано.

Кыргызский криминальный авторитет Камчы Кольбаев внесен в «черный список» США.

«Кольбаев — коронованный вор в законе. Кольбаев занимается взяточничеством и считается вовлеченным в торговлю людьми для принудительной проституции и принудительного труда», — утверждает Минфин США.

В США его называют частью «Братского круга», международной преступной группировки, в которую входят лидеры и члены нескольких евразийских ОПГ.

Директор отдела по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит заявил, что США начинает борьбу с «ворами в законе» из Центральноазиатского региона.

«Воры в законе — это евразийский преступный синдикат, который связан с длинным списком незаконной деятельности по всему миру», — сказал он.

В «черный список» кроме Камчыбека Кольбаева, по прозвищу Коля-киргиз, внесены семь российских преступников, наиболее известными из которых являются Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), а также по одному криминальному авторитету из Грузии и Узбекистана.

Treasury targets the “Thieves-in-Law” Eurasian Transnational Criminal Organization, and designates 10 individuals and two entities linked to the syndicate. Crime Chart and Release: https://t.co/JzPjzk8GJw pic.twitter.com/qoBDs50iZ5 — Treasury Department (@USTreasury) December 22, 2017

Гражданам США запрещается вести дела с лицами, попавшими в «черный список», а если собственность последних будет обнаружена на территории штатов, она будет арестована.

Кто такой Камчы Кольбаев

Камчыбек Кольбаев — глава преступной группировки и криминальный авторитет из Кыргызстана.

Кольбаев получил славу одного из влиятельных криминальных авторитетов Кыргызстана ещё в 90-е годы, когда он соперничал за сферы влияния с криминальным авторитетом Рыспеком Акматбаевым. За попытку покушения на последнего, а также за убийство двоих «рыспековцев», был в 2000 году приговорен к 25 годам лишения свободы, но сбежал из колонии-поселения в 2006 году.

По информации радио «Азаттык», в 2008 году он был «коронован» в Москве, как «вор в законе».

Через четыре года он был задержан по обвинению в организации преступной группировки, хранении наркотиков, применении насилия в отношении представителя власти и похищении человека.

Тогда же, 2012 году, спецслужбы США включили Камчы Кольбаева в список самых крупных наркобаронов мира.

Бишкекский городской суд в 2013 году приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии №47, хотя обвинение требовало 14 лет лишения свободы. Уже в 2014 году Кольбаев был отпущен на свободу. После его освобождения Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, «которая приведет к нарушению финансовых механизмов» Кольбаева.

По теме: