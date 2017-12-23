ГРС: ID-карта нового образца с 1 января будет стоить около 320 сомов

Государственная регистрационная служба сообщила, что с 1 января паспорта нового образца будут стоить около 320 сомов – это на 110 сомов дешевле ID-карты старого образца.

В Государственной регистрационной службе сообщили, что с 1 января ID-карта нового образца будет стоить около 320 сомов. Точная цена пока неизвестна, так как ведомство еще не завершило калькуляцию.

«Не исключено, что стоимость биометрического паспорта изменится в пределах 5-10 сомов в большую или меньшую сторону», — пояснили в ГРС.

Новый образец ID-паспорта утвердили в апреле 2017 года, и до начала 2018 года паспорта выдают бесплатно.

В ID-паспорт внедрен чип, в котором хранятся биометрические данные, информация о гражданине и его электронно-цифровая подпись (ЭЦП).

На самом документе не отображаются данные о национальности, семейном положении и адресе проживания — эта информация будет храниться на чипе. Отсутствие графы о национальности вызвало недовольство у группы национал-патриотов. «Объединение национал-патриотических сил» обратилось в июле 2017 года в Конституционную палату с требованием вернуть графу «национальность» в кыргызские паспорта. Члены объединения считали, что кыргызский этнос «может исчезнуть из-за коррупции».

ID-паспорта должны позволить гражданам Кыргызстана получать услуги в госорганах, минуя бюрократию, но первые обладатели документа жаловались на трудности. Летом 2017 года пользователи соцсетей писали, что в банках и госорганах отсутствует оборудование для считывания информации с чипа документа, из-за чего приходится подтверждать данные в бумажном виде. ГРС обещало решить проблему.

Правительства Казахстана и России подписали договор о безвизовых поездках на основе кыргызских биометрических паспортов образца 2017 года.