У медицинских факультетов без клинической базы отзовут лицензию

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что медицинские факультеты без клинической базы будут лишены лицензии. Также он попросил Минздрав обеспечить регионы врачами за счет специалистов, обучавшихся на бюджете.

На заседании правительства, обсуждая состояние подготовки медицинских кадров, премьер-министр Сапар Исаков заявил, что медицинские факультеты, которые не могут предоставить своим студентам практической базы, будут лишены лицензии.

«У нас не во всех медицинских факультетах имеется клиническая база. Хотя, стоит отметить, что эти факультеты имеют большие средства. Мне интересно, как они проводят обучение, не имея клинической базы. Как они работают и получают лицензию? Мы должны этот вопрос изучить. Факультеты, у которых нет клинической базы, будут лишены лицензии», — сказал он.

В Кыргызстане девять медицинских факультетов, но не все из них имеют клиническую базу. Премьер-министр предложил Минздраву вместе с медицинскими факультетами разработать единую политику подготовки кадров, которые могли бы работать в регионах.

По информации министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, на 2017 год медицинскую помощь населению оказывают 13 тысяч 517 врачей и 34 тысячи 90 специалистов со средним медицинским образованием.

Как отметил Батыралиев, это на 9,8 процентов больше специалистов, чем за последние 10 лет, но при этом идет резкое сокращение числа семейных врачей — с 74 процентов в 2005 году до 53 в 2017 году.

Минздрав утверждает, что врачей в Бишкеке и Оше достаточно, но в остальных регионах чувствуется нехватка специалистов.

По мнению министра здравоохранения, дефицит врачей в сельской местности объясняется маленькой зарплатой и большой нагрузкой.

Исаков считает, что систему образования медиков должны наладить так, чтобы после окончания ВУЗа молодой врач обязательно отработал свой бюджет работой в регионах.



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