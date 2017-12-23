Антонина Шевченко выиграла бой на турнире по смешанным единоборствам в ОАЭ

Антонина Шевченко одержала победу на турнире по ММА Phoenix Fighting Championship 4. Соперницей кыргызстанки стала французская спортсменка Валери Домерг.

По итогам трехраундового боя против Валери Домерг из Франции, единогласным решением судей победу одержала Антонина Шевченко.

Международный турнир по ММА Phoenix Fighting Championship 4 прошел во Всемирном торговом центре города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Для Шевченко-старшей этот бой — второй после возвращения в смешанные единоборства. В сентябре кыргызстанка также выиграла поединок на турнире Phoenix 3 в Лондоне.

Антонина Шевченко дебютировала в ММА еще в 2005 году, но затем взяла перерыв и сфокусировалась на муай-тай. Кыргызстанка дважды становилась чемпионкой мира по тайскому боксу.

В этом году Шевченко решила вернуться в смешанные единоборства после 12-летнего перерыва. В интервью перед боем младшей сестры Валентины против Аманды Нуньес, Антонина сказала, что в конечном счете хотела бы выступать в UFC.

Всего на счету Шевченко-старшей семь поединков в смешанных единоборствах. Во всех она одержала победу.

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