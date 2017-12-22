НТС обжалует арест имущества из-за «нарушений со стороны суда»

Представители телеканала заявили, что обжалуют арест имущества, потому что суд принял это решение с нарушениями. Телеканал продолжает работу в прежнем режиме.

Юрист телеканала НТС Амантур Абдрахманов заявил, что в решении Межрайонного суда Бишкека об аресте имущества имеются нарушения.

По его словам, суд не проверил основания для иска и в течение получаса постановил арестовать имущество НТС.

«Срок исковой давности составляет три года. Они подают иск по событиям в 2011 году, прошло более шести лет. Мы считаем грубым нарушением то, что срок давности уже прошел», — сказал Абдрахманов.

“Grexton Capital Ltd”, которая подала иск к НТС, утверждает, что Временное правительство оказывало «политическое преследование» руководства компании.

Позже к власти пришел Алмазбек Атамбаев, который в 2010 году был первым заместителем главы Временного правительства.

«Это стало обстоятельством непреодолимой силы, форс-мажором для предъявления исковых претензий к компании “Аянт” (раньше владела НТС — прим. редакции) для взыскания задолженности», — говорится в иске к телеканалу.

По словам Абдрахманова, в 2009 году компании «Аянт» пришлось передать телеканал НТС компании, подконтрольной Максиму Бакиеву. Однако после апрельской революции 2010 года суды Кыргызстана вернули НТС первоначальному владельцу.

«Мы будем обжаловать решение об аресте. Я считаю, что все доводы, которые приводятся истцом, будут сведены к нулю. Правда на нашей стороне. Доводы истца нелепые», — сказал Абдрахманов.

Гендиректор телеканала Жайнак Усен уулу сказал, что сейчас телеканал работает в прежнем режиме.

«20 декабря судебные исполнители завершили опись имущества. Мне передали имущество в доверительное управление. Сейчас компания работает в обычном режиме. Мы транслим эфир, он ни разу не прерывался. Каких-либо предложений по изменению контента нам не поступало», — сказал он.

Арест имущества

Судебные исполнители пришли в здание телеканала НТС 19 декабря. Они предоставили сотрудникам телеканала определение Бишкекского межрайонного суда об аресте на все движимое и недвижимое имущество компании.

Суд наложил арест на имущество телеканала из-за иска, который подала компания “Grexton Capital Ltd” на компанию «Аянт».

По словам представителя компании “Grexton Capital LTD” Елены Дзимидович, фирма вложила 2 млн 457 тыс долларов в три компании в 2009 году. Одним из получателей стала компания «Аянт».

Дзимидович утверждает, что в 2011 году «Аянт» ликвидировали незаконно, потому что на компании была задолженность. “Grexton Capital Ltd” подала на «Аянт» в суд, потому что хочет вернуть вложенные в нее деньги.

Депутат парламента Омурбек Бабанов, с которым связан телеканал, назвал арест имущества «рейдерским захватом».

Кто стоит за компанией “Grexton Capital Ltd”?

Доверенность на представление интересов компании “Grexton Capital Ltd” подписана Сергеем Костыриным — приближенным Максима Бакиева.

Согласно доверенности, компания зарегистрирована в офшорах в государстве Белиз. Доверенность составлена в городе Минске в Беларуси, где сейчас проживает Курманбек Бакиев.

Сергей Костырин — одноклассник Максима Бакиева. Он находится в международном розыске, в Кыргызстане его заочно приговорили к 20 годам тюрьмы за отмывание денег, полученных преступным путем.

До апрельской революции 2010 года Костырин владел компанией «25 кадр», в которую входили телекомпании «Пирамида» и «Пятый канал». Их национализировали после свержения власти президента Бакиева.

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