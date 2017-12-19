Бабанов назвал «рейдерским захватом» арест имущества телеканала НТС

Оппозиционный депутат Омурбек Бабанов, с которым связан телеканал НТС, назвал арест имущества телекомпании «рейдерским захватом».

Бабанов написал на своей официальной странице в фейсбуке, что телеканалу запрещают вещание, используя суд.

«Случилось невообразимое! Телеканал НТС захватывают рейдерским путем, запрещая вещание и используя суд. Неужели мы докатились до того, что в Кыргызстане теперь защищают и представляют интересы Максима Бакиева? Неужели юридические документы — это просто клочок бумаги, справедливость — ничто, а главная цель — закрыть или отобрать независимый, частный телеканал?» — написал он.

Арест имущества

Судебные исполнители пришли в здание телеканала НТС после пяти вечера 19 декабря. Они предоставили сотрудникам телеканала определение Бишкекского межрайонного суда об аресте на все движимое и недвижимое имущество компании.

Суд принял такое решение на основании иска компании Grexton Capital Ltd к компании «Аянт», которая раньше владела телеканалом.

Гендиректор телеканала НТС Жайнак Усен уулу назвал арест телеканала «давлением на свободу слова».

«Арест наложен на все наше движимое и недвижимое имущество, даже на радиочастоты. Это давление на свободу слова. Нас удивляет скорость решения суда. Днем суд принял решение и через пару часов начали арест имущества. Мы написали заявление с просьбой отсрочки до 11 часов 20 декабря», — сказал он.

Юрист телеканала сказал, что по определению суда телеканалу запрещено пользоваться любым имуществом и оборудованием для передачи информации.

«По этому делу НТС не проходит как ответчик, а как третье лицо. Здесь можно сделать вывод: телерадиокомпании запрещают вещать. Мы здесь юридически никак не связаны с ответчиками», — заявил он.

По словам советника Бабанова Мирсулжана Намазалиева, компания Grexton Capital Ltd связана с сыном свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева — Максимом.

Представитель компании Grexton Capital Ltd Елена Дзимидович отказалась говорить, почему на телекомпанию был подан иск.

«Опись имущества не мешает вещанию. Судоисполнители сделают свою работу, опишут полностью все имущество и работа будет продолжаться дальше. Поэтому говорить, что вещание будет прекращено, это инициатива сотрудников телеканала, чтобы создать такую шумиху. Мы описываем имущество, потому что по закону так положено», — сказала она.

Уголовное дело против Бабанова

Омурбек Бабанов проиграл на выборах провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову.

Сейчас против Бабанова возбуждено уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни» во время агитационного выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» (бывший «Он-Адыр») в городе Ош.

Прокуратура считает, что его высказывания были направлены на «возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти».

После выборов Бабанов направился на лечение в Москву. Сейчас пока неизвестно, прибыл он в Кыргызстан или нет.

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