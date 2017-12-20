На два месяца арестовали водителя «Лексуса», сбившего милиционера

Водителя из свадебного кортежа, который 17 декабря сбил милиционера недалеко от Парка победы на юге Бишкека, арестовали на два месяца и поместили в СИЗО-1. На водителя возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Студент, который 17 декабря сбил на «Лексусе» милиционера, водворен в СИЗО-1, где будет находится в течение двух месяцев.

На него возбудили уголовное дело. По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации 24.kg, молодой человек привлекался за нарушения правил дорожного движения — не менее 11 раз.

Известно, что арестованный 1998 года рождения и учится на юриста.

Инцидент, в котором пострадал сотрудник правоохранительных органов, произошел 17 декабря у Парка Победы на юге Бишкека.

Милиция утверждает, что патрульный пытался остановить автомобиль из свадебного кортежа, окна которого были полностью затонированы. Находившийся за рулем 17-летний юноша сбил милиционера и скрылся.

Пострадавшего сержанта милиции доставили в больницу.

Коллеги сбитого милиционера начали погоню за «Лексусом», после чего водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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