Бишкек: Семиклассник на «Гелендвагене» столкнулся с двумя автомобилями и врезался в столб

«Мерседес Гелендваген» протаранил два автомобиля и врезался в столб возле киоска на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя. За рулем автомобиля находился ученик седьмого класса. Никто не пострадал.

Авария произошла 19 декабря примерно в полдень на пересечении улицы Гоголя с проспектом Чуй. За рулем автомобиля находился ученик седьмого класса гимназии №12, расположенной недалеко от места происшествия.

По словам очевидца, «Гелендваген» ехал по проспекту Чуй и на пересечении с улицей Суюмбаева (бывшая Карпинская) врезался в «Хонду CR-V».

Проехав чуть дальше, школьник на джипе снова столкнулся с автомобилем, но теперь уже на пересечении улицы Гоголя с проспектом Чуй.

В итоге подросток не справился с управлением и врезался в столб возле газетного киоска, расположенного на тротуаре рядом с перекрестком. В аварии никто не пострадал.

Ученика доставили в отделении милиции. По словам очевидца, отец школьника сказал, что мальчик угнал машину матери.

В пресс-службе ГУОБДД пока не могут дать комментарий.