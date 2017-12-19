Пограничник подозревается в вымогательстве, ведется служебное расследование

Погранслужба Кыргызстана расследует информацию о вымогательстве пограничником денег у гражданки Украины. По словам девушки, сотрудник ведомства вымогал у нее деньги, угрожая не пропустить ее на территорию Кыргызстана из Казахстана.

В пресс-службе погранслужбы Кыргызстана сообщили, что после служебного расследования, материалы дела передадут в Военную прокуратуру.

«Мы нашли эту девушку, которая заявила о вымогательству и привезли ее на КПП “Ак-Жол”. Провели очную ставку. Она опознала сотрудника, который предположительно требовал у нее деньги», — сказали в пресс-службе.

18 декабря гражданка Украины Елена (имя изменено) рассказала изданию Kaktus.Media, что сотрудник погранслужбы на КПП «Ак-Жол» вымогал деньги у иностранных граждан.

По ее словам, пограничник на паспортном контроле звал иностранных граждан в свою кабинку и требовал с них деньги.

«Пограничник подзывает меня к себе в кабинку и прямым текстом говорит: “А дайте на чай-пай”. И держит мой паспорт. […] “Если вы мне сейчас на чай-пай не дадите, я вас в блок поставлю, и обратно вас не пустят”. Я ничего давать не стала, забрала свой паспорт и вышла», — сказала она.