Араван: Восьмиклассник выгонял машину со двора и сбил полуторагодовалого ребенка. Девочка скончалась

В Араванском районе Ошской области восьмиклассник выезжал на машине со двора и сбил полуторагодовалого ребенка, который стоял за машиной. Пострадавшая девочка скончалась в больнице.

В УВД Ошской области журналисту Kloop.kg сообщили, что инцидент произошел 19 декабря в 16:00. По словам представителя УВД Жанны Сатарбаевой, за рулем легкового автомобиля был 13-летний подросток.

«Он хотел выгнать машину со двора и случайно задел соседскую девочку. Ее госпитализировали в больницу, в реанимационное отделение, но сегодня она скончалась», — сказала она.

Сатарбаева отказалась говорить о том, кто понесет ответственность за гибель ребенка, сославшись на «тайну следствия».

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