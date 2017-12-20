Шыкмаматов обжалует приговор суда

Оппозиционный депутат от «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов заявил, что не согласен с обвинительным приговором и обжалует его. Первомайский райсуд Бишкека оштрафовал Шыкмаматова на 5 млн сомов 19 декабря. Политика признали виновным в том, что он, будучи в составе тендерной комиссии в 2011 году, продал Счетной палате автомобиль своей жены.
В интервью радио «Азаттык» Шыкмаматов заявил о своей невиновности и сказал, что обжалует решение суда.
«Суд признал меня виновным, чтобы прикрыть следствие и прокуратуру, которые неправильно возбудили на меня уголовное дело. Я ни в чем не виновен. Там нет не только состава преступления, но и самого преступления», — сказал он.
Первомайский райсуд Бишкека признал 19 декабря Шыкмаматова виновным в том, что он, будучи в составе тендерной комиссии, которая следила за покупкой служебных автомобилей для Счетной палаты в 2011 году, подстроил победу компании «Барат Люкс».
Обвинение также посчитало, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за $14,5 тысяч, несмотря на то, что машина стоила не более $10 тысяч.
Суд решил не лишать Шыкмаматова свободы, учитывая, что он никогда не привлекался к уголовной ответственности и оштрафовал политика на 5 млн сомов.
Дела против Шыкмаматова и «атамекеновцев»
Генпрокуратура возбудила на Шыкмаматова дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция» в феврале 2017 года.
Позже на суде прокуратура поменяла статьи обвинения на «Коррупция» и «Соучастие в коррупции».
Шыкмаматов — один из трех оппозиционных политиков от фракции «Ата Мекен», которые выступали с критикой уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Соратника Шыкмаматова и лидера партии Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в получение взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.
Текебаев, по версии следствия, пообещал Маевскому предоставить доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».
Еще одного члена партии — экс-генпрокурора Аиду Салянову — приговорили к 5 годам тюрьмы за продление лицензии Алексею Елисееву, адвокату Максима Бакиева.
Но исполнение приговора в отношении Саляновой отсрочено до 2029 года из-за того, что у нее есть маленький ребенок.
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