Шыкмаматов обжалует приговор суда

Оппозиционный депутат от «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов заявил, что не согласен с обвинительным приговором и обжалует его. Первомайский райсуд Бишкека оштрафовал Шыкмаматова на 5 млн сомов 19 декабря. Политика признали виновным в том, что он, будучи в составе тендерной комиссии в 2011 году, продал Счетной палате автомобиль своей жены.

В интервью радио «Азаттык» Шыкмаматов заявил о своей невиновности и сказал, что обжалует решение суда.

«Суд признал меня виновным, чтобы прикрыть следствие и прокуратуру, которые неправильно возбудили на меня уголовное дело. Я ни в чем не виновен. Там нет не только состава преступления, но и самого преступления», — сказал он.

Первомайский райсуд Бишкека признал 19 декабря Шыкмаматова виновным в том, что он, будучи в составе тендерной комиссии, которая следила за покупкой служебных автомобилей для Счетной палаты в 2011 году, подстроил победу компании «Барат Люкс».

Обвинение также посчитало, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за $14,5 тысяч, несмотря на то, что машина стоила не более $10 тысяч.

Суд решил не лишать Шыкмаматова свободы, учитывая, что он никогда не привлекался к уголовной ответственности и оштрафовал политика на 5 млн сомов.

Дела против Шыкмаматова и «атамекеновцев»

Генпрокуратура возбудила на Шыкмаматова дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция» в феврале 2017 года.

Позже на суде прокуратура поменяла статьи обвинения на «Коррупция» и «Соучастие в коррупции».

Шыкмаматов — один из трех оппозиционных политиков от фракции «Ата Мекен», которые выступали с критикой уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Соратника Шыкмаматова и лидера партии Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в получение взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

Текебаев, по версии следствия, пообещал Маевскому предоставить доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Еще одного члена партии — экс-генпрокурора Аиду Салянову — приговорили к 5 годам тюрьмы за продление лицензии Алексею Елисееву, адвокату Максима Бакиева.

Но исполнение приговора в отношении Саляновой отсрочено до 2029 года из-за того, что у нее есть маленький ребенок.

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