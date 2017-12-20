Суд оштрафовал экс-премьер-министра Чудинова на 5 млн сомов из-за «незаконной трансформации земель»

Октябрьский районный суд Бишкека обязал экс-премьер-министра Игоря Чудинова и бывшего первого вице-премьер-министра Искендера Айдаралиева выплатить штраф по 5 млн сомов по делу о «незаконной трансформации земель». Других фигурантов этого же дела приговорили к 8 и 10 годам лишения свободы.

Главного фигуранта уголовного дела экс-депутата Карганбека Самакова приговорили 10 годам лишения свободы, но с учетом двух амнистий срок сократили до трех лет.

Самакова обвиняли в незаконной трансформации участков Байтикского, Лебединовского и Кара-Жигачского айыл окмоту из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в 2008 году.

Других фигурантов дела Кубанычбека Самакова, Абая Таштанбекова, Аликбая Сариева, Эрниса Койчуманова и Урмата Нурдинова приговорили к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Однако с учетом амнистий их сроки сократили до пяти лет.

По версии следствия, они перепродали трансформированные земли по более высокой цене. В этом им помогали свергнутый президент Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев — за это их приговорили к 10 годам тюрьмы.

Под документом о трансформации земель подписались бывший первый вице-премьер-министр Искендер Айдаралиев и экс-премьер-министр Игорь Чудинов. Их обвинили в незаконном постановлении и оштрафовали каждого на 5 млн сомов.

Все подсудимые не признали свою вину и обжалуют решение суда.

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