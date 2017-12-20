Строительство трассы Балыкчы — Корумду: Власти пять месяцев не выплачивают зарплату рабочим

Рабочие, которые строят трассу Балыкчы — Корумду на Иссык-Куле, не получают зарплату уже пять месяцев. Власти страны задолжали китайской компании-застройщику «Лонг Хай» более 100 млн сомов, предназначенных для выплаты зарплат.

Председатель профсоюза рабочих компании «Лонг Хай» Бейшекадыр Сарыбаев заявил на пресс-конференции, что 500 рабочих не получают зарплаты с августа 2017 года — общий долг перед рабочими превысил сумму в 100 млн сомов.

По его словам, строительство дороги остановили 15 декабря. Руководство «Лонг Хай» отправило строителей в двухмесячный отпуск, пока государство не перечислит деньги компании.

«Нам сказали, что если в феврале или в марте государство перечислит деньги, то мы начнем работу в авральном режиме. Дорогу нужно было закончить до III Всемирных игр кочевников, я не знаю успеем ли мы к этому сроку», — сказал Сарыбаев.

По его словам, работа в быстром темпе может отразиться на итоговом качестве дороги.

Мастер строительных работ компании «Лонг Хай» Тыныбек Тургуналиев заявил, что строительство дороги от села Корумду до села Тамчы завершено на 90 процентов. Однако строительство оставшейся части дороги от села Тамчы до города Балыкчы еще не начато.

«Средняя зарплата рабочих от 12 до 20 тысяч сомов. Это граждане Кыргызстана, в большинстве — это молодые парни, которым нужно кормить свои семьи. На что они сейчас живут, как выплачивают свои кредиты?» — задается вопросом Тургуналиев.

Ранее премьер-министр Сапар Исаков заявил, что строительство дороги Балыкчы — Корумду приостановлено из-за нехватки средств. Исаков пообещал найти средства на строительство дороги к 2018 году.

Трасса Балыкчы — Корумду

Строительство трассы Балыкчы — Корумду началось еще в ноябре 2015 года.

Протяженность трассы составляет 104 километра и она охватывает весь северный берег озера Иссык-Куль. Трассу планировали реконструировать к началу Вторых всемирных игр кочевников — к сентябрю 2016 года. Однако она до сих пор не доделана, потому что у правительства нет средств.

Еще в апреле 2016 года Сооронбай Жээнбеков, который тогда возглавлял правительство, заявил, что деньги на завершение работ выделят из средств от продажи мобильного оператора «Мегаком». Однако компания до сих пор не продана.

Жээнбеков тогда также сказал, что расторжение договора с компанией-подрядчиком обойдется государству в 2,5 млрд сомов.

Скандальный тендер

Правительство провело тендер на строительство дороги Бишкек-Корумду в 2015 году. Тендер на 6,8 млрд сомов выиграла китайская строительная компания «Лонг Хай», у которой на тот момент не было лицензии.

Отсутствие лицензии стало причиной для расследования межведомственной комиссии при правительстве, которая нашла и другие нарушения, препятствующие строительству.

На фоне расследования нарушений начались споры между министром транспорта Аргынбеком Малабаевым и премьер-министром Темиром Сариевым.

Сариев утверждал, что причиной нарушений была плохая работа Министерства транспорта и предложил уволить Малабаева.

Малабаев же, в свою очередь, обвинял Сариева в лоббировании интересов компании «Лонг Хай».

На фоне этого скандала Темир Сариев подал в отставку. Министр транспорта Малабаев также вскоре покинул свою должность.

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