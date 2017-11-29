Исаков: Строительство дороги Балыкчы — Корумду приостановлено из-за нехватки средств

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что строительство дороги Балыкчы — Корумду в Иссык-Кульской области остановлено. По его словам, это произошло, потому что Кыргызстан задолжал китайской компании «Лонг Хай», которая строит трассу.

Исаков рассказал об остановке строительства трассы Балыкчы — Корумду на заседании парламента 29 ноября.

«Мы ведем переговоры с “Лонг Хай”. Но в этом году выделения средств на проект не предусмотрено. Сейчас работу приостановили. Но в дальнейшем она должна возобновиться. На следующий год постараемся изыскать средства. Но сейчас у нас есть задолженность перед подрядчиком», — сказал он.

По словам депутатов, сейчас строители дороги из Кыргызстана, которые прокладывали трассу, не могут получить зарплату.

Строительство трассы Балыкчы — Корумду началось еще в ноябре 2015 года.

Протяженность трассы составляет 104 километра и она охватывает весь северный берег озера Иссык-Куль. Трассу планировали реконструировать к началу Вторых всемирных игр кочевников — к сентябрю 2016 года. Однако она до сих пор не доделана, потому что у правительства нет средств.

Еще в апреле 2016 года Сооронбай Жээнбеков, который тогда возглавлял правительство, заявил, что деньги на завершение работ выделят из средств от продажи мобильного оператора «Мегаком». Однако компания до сих пор не продана.

Жээнбеков тогда также сказал, что расторжение договора с компанией-подрядчиком обойдется государству в 2,5 млрд сомов.

Скандальный тендер

Правительство провело тендер на строительство дороги Бишкек-Корумду в 2015 году. Тендер на 6,8 млрд сомов выиграла китайская строительная компания «Лонг Хай», у которой на тот момент не было лицензии.

Отсутствие лицензии стало причиной для расследования межведомственной комиссии при правительстве, которая нашла и другие нарушения, препятствующие строительству.

На фоне расследования нарушений начались споры между министром транспорта Аргынбеком Малабаевым и премьер-министром Темиром Сариевым.

Сариев утверждал, что причиной нарушений была плохая работа Министерства транспорта и предложил уволить Малабаева.

Малабаев же, в свою очередь, обвинял Сариева в лоббировании интересов компании «Лонг Хай».

На фоне этого скандала Темир Сариев подал в отставку. Министр транспорта Малабаев также вскоре покинул свою должность.

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