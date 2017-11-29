Бишкек: Мэрия пообещала в течение недели установить подъемники для инвалидов в подземках

Бишкекская мэрия получила подъемники для инвалидов, которые должны быть установлены в отремонтированных подземных переходах возле Филармонии и ЦУМа. В мэрии пообещали установить подъемники в течение недели.

Начальник Управления капитального строительства при мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев сказал журналисту Kloop.kg, что подъемники уже готовят к установке в подземных переходах.

«Возле ЦУМа уже идут подготовительные работы по установке подъемников. В течение недели подъемники установят в обоих переходах», — сказал он.

Мэрия обещала установить подъемники во время реконструкции переходов, которая завершилась в середине октября.

Однако из-за осложнившейся ситуации на границе с Казахстаном, подъемники не могли ввезти в Кыргызстан.

Реконструкцию подземных переходов возле Филармонии и ЦУМа начали весной 2017 года, потому что они находились в «предаварийном состоянии».

Всего на реконструкцию двух переходов выделили около 70 млн сомов.

Однако после реконструкции в переходе возле Филармонии неоднократно протекал потолок во время дождливой погоды. Мэрия заявила, что это недоработка подрядчика и он будет устранять ее за свой счет.

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