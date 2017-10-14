Подземный переход на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова (бывшая Советская) открыли после двух месячного ремонта. По словам мэра, это был первый ремонт этой подземки за 38 лет.

По словам мэра Албека Ибраимова, это первый капитальный ремонт со времен постройки пешеходного перехода в 1979 году.

Открыли пешеход 13 октября, а на следующий день корреспонденты Kloop.kg сами в него спустились.

В подземном переходе не оказалось механизированного подъемника для инвалидов. Судя по объявлению, вывешенного в переходе мэрией Бишкека, в течение октября его должны установить.

Зато в подземке есть желтая объемная дорожка для слепых и слабовидящих.

Внутри перехода горожане по неизвестным причинам передвигались в темноте, а вот под каждой ступенькой лестницы их ожидала подсветка.

Торговые площади внутри перехода сохранены, и в скором времени, возможно, будут привычно заполнены.

Кроме того, в подземке построен общественный туалет.

Над выходами из перехода возвели навесные стеклянные каркасы для защиты от солнца и дождя.

Ранее, 10 сентября, был открыт подземный переход у Филармонии. Однако, спустя 20 дней оказалось, что потолок подземки, отремонтированной за 27 млн сомов, протекает.

Общая сумма ремонта подземок у ЦУМа и Филармонии составила 70 млн сомов.

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