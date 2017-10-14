Центризбирком 14 октября, за день до выборов, проводит голосование «вне помещений». Голосуют кыргызстанцы, которые не могут прийти на избирательные участки.

Представители Центризбиркома ездят по домам избирателей с инвалидностью, больницам, тюрьмам, а также по домам избирателей, живущих в труднодоступных районах.

Право проголосовать «вне помещения» имеют и военнослужащие, которые находятся в удаленных населенных пунктах.

Дома у избирателя члены ЦИКа проводят его идентификацию по биометрическим и персональным данным.

После того, как избиратель проголосуют, ящик пломбируется. Эти голоса посчитают вечером 15 октября вместе со всеми другими.

ЦИК сообщает, что таким образом могут проголосовать более 22 тысяч избирателей.

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