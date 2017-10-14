Канада приостановила использование анкеты для мигрантов с вопросами о религии и причастности к террористической деятельности ИГИЛ. Власти страны назвали этот документ «неуместным и несовместимым с государственной политикой».

По данным «Би-Би-Си», такая анкета использовалась только в Квебеке, куда с начала этого года прибыло около 13 тысяч незаконно пересекших границу мигрантов.

В опроснике кроме стандартных вопросов про год и место рождения были вопросы о связях с экстремистской группировкой «Исламское государство» и «Талибан».

Также мигранов спрашивали о том, как часто они моляться и об их отношении к женщинам, не носящим хиджаб или никаб.

Полиция рассказала СМИ, что подобная анкета ускоряла обработку данных на границе и помогала оценивать предварительные риски.

«Когда отдельные лица перехватываются через границу незаконно, их намерения неизвестны», — сказали в полиции Квебека.

После этого министерство общественной безопасности Канады приостановило использование этой анкеты, назвав ее «неуместной и несовместимой с государственной политикой».

«Это была локальная инициатива местных властей Квебека и она не была санкционирована национальной штаб-квартирой и не является стандартной процедурой для работы на национальном уровне», — говорится в сообщении властей Канады.

Приток мигрантов в Канаду увеличился после того как в январе 2017 года американский президент Дональд Трамп запретил принимать беженцев из мусульманских стран.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что они примут всех, кто спасается от преследований, террора и войны независимо от религии.

«Для тех, кто спасается от преследований, террора и войны, канадцы будут рады вам, независимо от вашей веры. Разнообразие – наша сила. Добро пожаловать в Канаду», — написал Трюдо в твиттере.

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