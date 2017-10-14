Аппарат правительства прокомментировал требование штаба Омурбека Бабанова об отставке премьер-министра Сапара Исакова, которого обвинили в дезинформации и вмешательстве в выборы.

«Заявление штаба кандидата в президенты Бабанова вызывает недоумение в связи с тем, что ни его имени, ни других кандидатов, премьер-министр не упоминал, как и не озвучивал никаких вопросов выборного процесса. Следовательно, обвинения штаба в распространении дезинформации о кандидатах в президенты и вмешательстве в выборный процесс не имеют никаких оснований», — сказали в аппарате правительства.

Также в аппарате правительства подтвердили, что премьер-министр говорил в своей речи о Кайсаре Абылкасымове.

Ранее в интернете появилось видео, в котором Исаков утверждает, что экс-советник Бабанова Абылкасымов задержан в России с 25 млн долларов в багажнике.

По словам Исакова, «возможно эти деньги предназначались для Кыргызстана»

После видео с речью Исакова в интернете появилось обращение Абылкасымова, который находился в Алматы. Он опроверг утверждение Исакова о своем задержании и причастности к Омурбеку Бабанову.

Тогда штаб кандидата в президенты Омурбека Бабанова потребовал отставки премьер-министра Сапара Исакова и обвинил правительство во вмешательстве в выборы.

«Вмешательство правительства в выборный процесс дошло до того, что теперь премьер-министр Сапар Исаков наглым образом распространяет дезинформацию […]. За наглую ложь, дезинформацию и прямое участие в предвыборных процессах Сапар Исаков должен сегодня же уйти в отставку», — сказал советник Бабанова, Мирсулжан Намазаалы.

Омурбек Бабанов — один из главных соперников провластного кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова за место президента Кыргызстана.

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