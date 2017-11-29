Инцидент со средним пальцем: Милиция признала, что задержала не того водителя

Патрульная милиция признала, что еще не задержала водителя тонированной «Тойоты Лэнд Крузер», который нарушил правила ПДД и показал средний палец другому автомобилисту. Задержанный ими человек оказался непричастным к инциденту.

Патрульная милиция сообщила, что водителем, который нарушал правила и показал средний палец очевидцу, является некий Урмат Токтоназаров. Сейчас милиция ведет его поиск.

В милиции пояснили, что машина зарегистрирована на некоего Эльдияра Садабаева, а правоохранители задержали мужчину по имени Абай Асанбеков, который не имеет отношения к инциденту.

Фулл Хаус это когда:1) Тонировка 2) Движение по встречной3) СГУ4) Замашки мелкого дворового поцикаP.S. Работа СМИ в этой истории заслуживает отдельного фейспалма. Акипресс сам по себе додумал, что это машина 9 управления ГКНБ, а 24.kg дала заголовок "Водитель послал сына экс-президента" – в погоне за кликами не удосужились проверить факты.P.P.S. Наш герой, оказывается, опытный шофер. Комменты к новости на Кактусе раскрывают полную картину. https://kaktus.media/doc/360197_call_centr:_toyota_lendkryzer_s_nomerom_0003_bb_polnostu_tonirovannaia.html Posted by Atai Sadybakasov on Tuesday, November 28, 2017

Ранее глава пресс-службы патрульной милиции Таалайбек Бугубаев сообщил, что правоохранители задержали якобы водителя тонированной «Тойоты Лэнд Крузер» с проблесковыми маячками, который нарушил правила и показал средний палец водителю-очевидцу.

Активист Болот Ибрагимов заявил, что милиция задержала не того, кто был на видео.

«Немедленно уволить сотрудников отдела розыска УПМ Бишкека! Мы получили фотографию того самого парня, который якобы находился за рулем того самого “Тойота Лэнд Крузер”. Хватит делать из людей баранов! Когда Вы начнете работать, а не вешать лапшу на уши, бессовестные?» — написал он у себя в фейсбуке.

Видео о том, как джип с госномером 0003 BB с тонированным лобовым стеклом, выехал на встречную полосу, выложил 28 ноября сын экс-президента Розы Отунбаевой Атай Садыбакасов.

Когда дорогу нарушителю преградила другая машина, двигавшаяся по своей полосе, водитель перестроился, но, проезжая мимо, показал средний палец.

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