Чуйская область: Китайские инвесторы построили завод по производству взрывчатых веществ

Китайские инвесторы построили первый в Кыргызстане завод по производству взрывчатых веществ в селе Кызыл-Октябрь Кеминского района Чуйской области. Продукция этого завода будет использоваться в горнодобывающей промышленности и при строительстве дорог.

В пресс-службе Госагентства по продвижению инвестиций сообщили, что строительство завода уже завершено. Всего китайские инвесторы выделили на его создание около $5,8 млн.

«Ведется работа по вводу объекта в эксплуатацию. Параллельно решается вопрос о сертификации продукции», — сообщили в пресс-службе.

Завод начали строит в марте 2015 года. Теперь на заводе будет производиться взрывчатое вещество аммонит. Оно будет использоваться в «стратегических областях», среди которых горнодобывающая промышленность, строительство дорог и высоковольтных линий.

Раньше такую продукцию Кыргызстан импортировал по высокой цене из других стран.

Новый завод создаст 60 рабочих мест и отчислит в местный бюджет 150 млн сомов в качестве налогов.

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