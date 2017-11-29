Чуйская область: Китайские инвесторы построили завод по производству взрывчатых веществ

Китайские инвесторы построили первый в Кыргызстане завод по производству взрывчатых веществ в селе Кызыл-Октябрь Кеминского района Чуйской области. Продукция этого завода будет использоваться в горнодобывающей промышленности и при строительстве дорог.
В пресс-службе Госагентства по продвижению инвестиций сообщили, что строительство завода уже завершено. Всего китайские инвесторы выделили на его создание около $5,8 млн.
«Ведется работа по вводу объекта в эксплуатацию. Параллельно решается вопрос о сертификации продукции», — сообщили в пресс-службе.
Завод начали строит в марте 2015 года. Теперь на заводе будет производиться взрывчатое вещество аммонит. Оно будет использоваться в «стратегических областях», среди которых горнодобывающая промышленность, строительство дорог и высоковольтных линий.
Раньше такую продукцию Кыргызстан импортировал по высокой цене из других стран.
Новый завод создаст 60 рабочих мест и отчислит в местный бюджет 150 млн сомов в качестве налогов.
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