Исаков: На ратификацию Конвенции о правах инвалидов не хватает денег

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что Кыргызстан отложит принятие Конвенции о правах ЛОВЗ из-за нехватки средств.
Премьер-министр на заседании парламента 29 ноября пояснил, что реализация Конвенции по правам ЛОВЗ начнется, когда Кыргызстан выйдет на «трек серьезного экономического развития».
«Ратификация конвенции требует значительных денежных средств. С 2023 года у нас начинается пик выплат внешних заимствований. Он составит от $300 миллионов в год. Это огромные суммы. Надо быть реалистами», — сказал Исаков.
Несмотря на это, депутатка Наталья Никитенко считает, что средств на утверждение Конвенции требуется «не так уж и много». Она предложила избавиться от коррупции в Таможенной службе.
«Прежде чем повышать зарплаты таможенникам, как я слышала, я бы предложила внимательно посмотреть на коррупционные схемы, которые уже есть. […] Я считаю, что медлить не нужно и стоит ратифицировать конвенцию», — сказала она.
Однако премьер-министр так и не назвал даже приблизительные сроки ратификации документа.
Конвенция о правах инвалидов была принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года. Кыргызстан подписал конвенцию в 2011 году, однако так и не ратифицировал ее.
Главная цель Конвенции — обеспечение защиты и равноправия для людей с ограниченными возможностями. Если Кыргызстан ратифицирует документ, то власти страны будут обязаны предоставить инвалидам доступ к социальной, экономической, политической и культурной жизни общества наравне со всеми остальными гражданами.
В сентябре в Бишкеке прошел пеший марш людей с ограниченными возможностями. Около 300 человек вышли на улицы, чтобы привлечь внимание властей и общества к проблемам, с которыми они сталкиваются. Они также призвали к ратификации Конвенции ООН о правах ЛОВЗ.
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