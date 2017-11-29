Верховный суд приговорил трех милиционеров из Нарынской области к реальным срокам за пытки

Верховный суд оставил в силе приговор в отношении трех милиционеров Ат-Башинского района за применение пыток и мошенничество. Двое из них осуждены на семь лет, еще один на восемь.
Суд вынес решение 27 ноября. Трех милиционеров Ат-Башинского района Нарынской области признали виновными в пытках и мошенничестве. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.
В июле Нарынский городской суд приговорил бывшего начальника уголовного розыска Ат-Башинского района к восьми годам тюрьмы, а бывшего начальника поселкового отделения милиции и старшего оперуполномоченного к семи годам.
Все трое будут отбывать свое наказание в колонии усиленного режима, также у них конфисковали имущество и лишили права работать в милиции на три года.
В мае 2016 года трое жителей Нарынской области пожаловались в Госкомитет нацбезопасности из-за того, что милиционеры вымогали у них 120 тысяч сомов, угрожая привлечь к уголовной ответственности.
Следователи установили, что милиционеры пытали одного из заявителей с целью получения признательных показаний.
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