Милиция задержала водителя «Тойоты», показавшего средний палец и нарушившего ПДД (в этот раз настоящего)

Задержанный пояснил, что опаздывал и поэтому выехал на встречную полосу. Он также сказал, что раскаивается в содеянном. Милиция составила на него административный протокол и отпустила.

Сотрудники милиции задержали водителя тонированной черной «Тойоты Лэнд Крузер», который нарушил правила и показал другому автомобилисту средний палец. Им оказался Урмат Токтоназаров.

Мужчина признал свою вину и объяснил, что нарушил правила, потому что «опаздывал на встречу».

«Из-за того, что Мерседес перегородил мне дорогу, я специально включил сигналы и обматерил его. Признаю, что выехал на встречную полосу и нарушил правила», — сказал водитель.

Фулл Хаус это когда:1) Тонировка 2) Движение по встречной3) СГУ4) Замашки мелкого дворового поцикаP.S. Работа СМИ в этой истории заслуживает отдельного фейспалма. Акипресс сам по себе додумал, что это машина 9 управления ГКНБ, а 24.kg дала заголовок "Водитель послал сына экс-президента" – в погоне за кликами не удосужились проверить факты.P.P.S. Наш герой, оказывается, опытный шофер. Комменты к новости на Кактусе раскрывают полную картину. https://kaktus.media/doc/360197_call_centr:_toyota_lendkryzer_s_nomerom_0003_bb_polnostu_tonirovannaia.html Posted by Atai Sadybakasov on Tuesday, November 28, 2017

Глава пресс-службы патрульной милиции Бишкека Таалайбек Бугубаев сообщил в интервью журналисту Kloop.kg, что на Токтоназарова составили административный протокол, который передали в Первомайский суд.

«Суд рассмотрит дело по статье самой большой тяжести, и, скорее всего, штраф составит пять тысяч сомов», — сказал глава пресс-службы патрульной милиции Таалайбек Бугубаев.

Сын экс-президента Розы Отунбаевой Атай Садыбакасов выложил 28 ноября видео, где запечатлено, как тонированная «Тойота Лэнд Крузер Прадо» едет по встречной полосе.

Водитель джипа, объезжая перегородивший ему проезд автомобиль, показал средний палец водителю машины.

В тот же вечер милиция нашла машину из видео и сидевший за рулем автомобиля молодой человек заявил, что именно он был за рулем и нарушил правила. Им оказался некий Абай Асанбеков. Однако позже выяснилось, что Асанбеков — младший брат водителя на видео.

После того, как информация о задержании нарушителя была распространена, дорожный активист Болот Ибрагимов заявил, что задержанный не является тем, кто был запечатлен на видео. В итоге милиция признала свою ошибку.

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