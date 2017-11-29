Депутаты приняли бюджет с дефицитом в 20 млрд сомов

Депутаты парламента окончательно одобрили республиканский бюджет на 2018 год. Размер дефицита бюджета составил 20 млрд 267 млн сомов.

За бюджет с дефицитом единогласно проголосовали все 108 зарегистрированных депутатов.

Чиновники заложили в статью доходов бюджета сумму в 140 млрд 882 млн сомов. При этом расходы превысят доходы на 20 млрд 267 млн сомов.

Большая часть расходов заложена на социальный сектор и составит 82,2 млрд сомов. На реальный сектор экономики (производство товаров и услуг) выделяется 49,6 млрд. На госуслуги заложены расходы в размере 20 млрд сомов.

На данный момент, большая часть расходов бюджета приходится на социальный сектор — 82, 2 млрд сомов, на реальный сектор будет выделено 49,6 млрд сомов, на госуслуги — 20 млрд сомов.

Расходы на силовые структуры не афишируются, потому что являются секретными.

Основные источники дохода для бюджета страны:

НДС — 52,5 млрд сомов;

таможенные платежи — 19 млрд сомов;

гранты — 14,7 млрд сомов;

акцизный налог — 12,7 млрд сомов;

поступления от платных услуг — 10,5 млрд сомов;

подоходный налог — 7,2 млрд сомов;

налог на валовый доход «Кумтора» — 5,6 млрд сомов;

налог на прибыль — 5,6 млрд сомов;

налог с продаж — 4,6 млрд сомов;

дивиденды на госпакет акций — 3,2 млрд сомов.

Дефицит бюджета в 2017 году составил 21,4 млрд сомов.