Жээнбеков назвал «символичным» свой первый визит в Россию в качестве президента

Новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что его первый визит в Россию является «символичным». По словам Жээнбекова, Кыргызстан нацелен на «стратегическое партнерство» с Россией.

Жээнбеков встретился с Медведевым 29 ноября.

«Это говорит о том, что Кыргызстан твердо нацелен на укрепление союзничества и стратегического партнерства наших стран», — сказал Жээнбеков.

Медведев, в свою очередь, сказал, что отношения между Кыргызстаном и Россией за последние несколько лет «вышли на новый уровень».

«Это связано и с укреплением двусторонних взаимодействий, в которое вы внесли значительную лепту, и со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз», — сказал Медведев.

Жээнбеков на своей инаугурации заявил, что продолжит путь «начатый Атамбаевым».

Экс-президент Атамбаев неоднократно называл Россию «братской страной» и «основным стратегическим партнером».

Кыргызстан и Россия взаимодействуют как торгово-экономические партнеры, а также имеют налаженное сотрудничество в военной сфере.

Россия — ведущий торговый партнер Кыргызстана с долей около 20% во внешнем товарообороте страны.

В кыргызском городе Кант с 2003 года года на постоянной основе расположена российская авиабаза.

Россия выделила 225 млн долларов для стабилизации госбюджета Кыргызстана после вхождения страны в ЕАЭС.

За последние 11 лет Россия списала стране 703,2 млн долларов США внешнего долга.