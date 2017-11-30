Amnesty International призвала власти Кыргызстана ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала «глубоко ошибочным» решение премьер-министра Сапара Исакова отложить принятие Конвенции о правах ЛОВЗ. Организация призвала власти страны незамедлительно ратифицировать документ.

Координатор кампаний Amnesty International в Центральной Азии Зульфия Чынар-Сатимбай заявила, что правительство Кыргызстана «пренебрегает интересами десятков граждан», отказываясь ратифицировать документ.

«Это глубоко ошибочное решение, которое противоречит как фактам, так и обязательствам Кыргызстана в области прав человека. Правительство в очередной раз затягивает ратификацию Конвенции», — сказала она.

По ее словам, Исаков «заблуждается», когда говорит, что на реализацию Конвенции потребуются огромные деньги. Зульфия Чынар-Сатимбай считает, что выполнение требований документа, напротив, позволит эффективнее использовать бюджетные деньги.

«Выполнение требований Конвенции позволит начать укреплять национальную экономику путём интеграции ЛОВЗ в экономическую жизнь Кыргызстана. Правительство Кыргызстана, отказываясь от ратификации Конвенции, пренебрегает интересами десятков тысяч граждан страны ради превратно понятых и ошибочно сформулированных приоритетов экономического развития», – сказала она.

Сапар Исаков заявил на заседании парламента 29 ноября, что правительство откладывает ратификацию Конвенции из-за нехватки средств.

«Ратификация конвенции требует значительных денежных средств. С 2023 года у нас начинается пик выплат внешних заимствований. Он составит от $300 миллионов в год. Это огромные суммы. Надо быть реалистами», — сказал Исаков.

Премьер-министр так и не назвал даже приблизительные сроки ратификации документа.

Конвенция о правах инвалидов была принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года. Кыргызстан подписал конвенцию в 2011 году, однако так и не ратифицировал ее.

Главная цель Конвенции — обеспечение защиты и равноправия для людей с ограниченными возможностями. Если Кыргызстан ратифицирует документ, то власти страны будут обязаны предоставить инвалидам доступ к социальной, экономической, политической и культурной жизни общества наравне со всеми остальными гражданами.

В сентябре в Бишкеке прошел пеший марш людей с ограниченными возможностями. Около 300 человек вышли на улицы, чтобы привлечь внимание властей и общества к проблемам, с которыми они сталкиваются. Они также призвали к ратификации Конвенции ООН о правах ЛОВЗ.

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