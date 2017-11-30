Генпрокурор: В Кыргызстане зарегистрировано 22 сообщения о вовлечении подростков в «суицидальные игры»

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева заявила на заседании ШОС в Санкт-Петербурге, что в Кыргызстане власти через суд блокируют доступ к «суицидальным» группам и аккаунтам в соцсетях.

Российское издание «Росбалт» сообщило, что Джолдубаева заявила о популярности таких игр, как «синий кит» у подростков Кыргызстана на 15-м заседании генпрокуроров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Санкт-Петербурге.

По словам Джолдубаевой, в Кыргызстане с начала года зарегистрированы более 20 сообщений о «суицидальных играх», в которые вовлекаются подростки.

«В начале этого года в Кыргызстане получили свою популярность среди подростков суицидальные игры в социальных сетях, в том числе “синий кит”. По фактам доведения до самоубийств подростков и вовлечения их в эти игры зарегистрированы 22 сообщения», — цитирует издание Джолдубаеву.

Джолдубаева сказала, что Генпрокуратура через суды блокирует доступ к таким группам в социальных сетях.

Генпрокуратура начала подавать иски для блокировки веб-сайтов, которые «причиняют вред несовершеннолетним» еще в начале февраля.

Тогда главный надзорный орган не обнародовал список сайтов и соцсетей, которые будут заблокированы.

В своём пресс-релизе Генпрокуратура написала, что собирается блокировать те интернет-ресурсы, которые способны «причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред».

Свои действия Генпрокуратура объяснила необходимостью «обеспечивать информационную безопасность».

«Группы смерти»

Впервые тема «групп смерти» была описана в публикации российского издания «Новая газета».

Согласно статье, cуть этой «игры» заключается в том, что администраторы таких групп приглашают школьников в игру, предлагая разместить в соцсетях изображение синего кита, используя определенные хэштеги. Далее школьников склоняют к выполнению заданий, последним из которых должен быть суицид.

Материал «Новой газеты» подвергся критике со стороны журналистского сообщества. Коллеги посчитали, что в статье не была доказана причинно-следственная связь между суицидом и «группами смерти».

В Кыргызстане, как и в России в прошлом году, новости о якобы суицидальных играх вызвали панику среди населения.

Её масштабы были столь велики, что в Бишкеке даже закрасили изображение белухи — китообразного животного — на одной из стен в центре города.

Также власти проводили проверки в школах страны, чтобы выявить подростков, которые были вовлечены в такие игры.

Несмотря на панику, МВД неоднократно заявляло, что в стране так и не был зафиксирован ни один случай подросткового суицида из-за этой игры.

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