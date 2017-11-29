Милиция нашла водителя, нарушившего ряд ПДД и показавшего средний палец другому автомобилисту

Патрульная милиция нашла водителя «Тойоты Лэнд Крузер», который нарушил ПДД и показал средний палец другому автомобилисту. Дорожный акктивист Болот Ибрагимов считает, что милиция задержала не того человека.

Водителя тонированной «Тойоты Лэнд Крузер» со стробоскопами, нарушившего правила дорожного движения на улице Байтик Баатыра, милиция задержала вечером 28 ноября.

Фулл Хаус это когда:1) Тонировка 2) Движение по встречной3) СГУ4) Замашки мелкого дворового поцикаP.S. Работа СМИ в этой истории заслуживает отдельного фейспалма. Акипресс сам по себе додумал, что это машина 9 управления ГКНБ, а 24.kg дала заголовок "Водитель послал сына экс-президента" – в погоне за кликами не удосужились проверить факты.P.P.S. Наш герой, оказывается, опытный шофер. Комменты к новости на Кактусе раскрывают полную картину. https://kaktus.media/doc/360197_call_centr:_toyota_lendkryzer_s_nomerom_0003_bb_polnostu_tonirovannaia.html Posted by Atai Sadybakasov on Tuesday, November 28, 2017

Глава пресс-службы ГУОБДД Бишкека Таалайбек Бугубаев сказал, что водителя отпустили на свободу.

«По факту тонировки лобового стекла автомобиля на водителя был составлен административный протокол и нарушитель ПДД был отпущен», — сказал Бугубаев.

Суд позже определит, какой штраф будет выплачивать водитель.

В милиции задержанный заявил, что нашел в районе аэропорта «Манас» госномер 0003 BB, который был на его джипе. По словам задержанного, стробоскопы он установил без разрешения, «чтобы быть важной персоной».

«Идет расследование по нахождению хозяина этого госномера. После разбирательств по этому поводу будут предприняты меры», — сказал Бугубаев.

Сейчас «Тойоту Лэнд Крузер» поставили на спецстоянку и сняли тонировку с переднего стекла. Автомобиль будет находиться на стоянке, пока милиция не найдет хозяина номера.

Активист Болот Ибрагимов считает, что милиция задержала не того водителя.

«Немедленно уволить сотрудников отдела розыска УПМ Бишкека! Мы получили фотографию того самого парня, который якобы находился за рулем того самого “Тойота Лэнд Крузер”. Хватит делать из людей баранов! Когда Вы начнете работать, а не вешать лапшу на уши, бессовестные?» — написал он у себя в фейсбуке.

Немедленно уволить сотрудников Отдела Розыска УПМ г. Бишкек! Сегодня рано утром мы получили фотографию того самого парня… Posted by Болот Ибрагимов on Tuesday, November 28, 2017

Видео о том, как джип с госномером 0003 BB с тонированным лобовым стеклом, выехал на встречную полосу, выложил 28 ноября сын экс-президента Розы Отунбаевой Атай Садыбакасов.

Когда дорогу нарушителю преградила другая машина, двигавшаяся по своей полосе, водитель перестроился, но, проезжая мимо, показал средний палец.