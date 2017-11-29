Россия: Запущенный на орбиту спутник «Метеор-М» утонул в Атлантическом океане

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» провалился. Из-за ошибки в полетном задании «Метеор-М» не вышел на связь, а позже утонул в океане.

Спутник «Метеор-М» должен был выйти на орбиту и передать телеметрию. Но из-за аварии спутник на связь не вышел, а позже упал в Атлантический океан. Спутник был застрахован на 2,6 миллиарда рублей.

Причиной аварии стала ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат» — он дал импульс не в том направлении, из-за чего блок со спутником упали.

Сегодня осуществлён пуск РН «Союз-2.1б». Головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе планового сеанса связи с космическим аппаратом «Метеор-М» не удалось установить связь по причине отсутствия его на целевой орбите. Информация анализируется. pic.twitter.com/TnshFNHysc — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 28, 2017

По плану, разгонный блок «Фрегат» должен был вывести на орбиту «Метеор-М» и 18 малых спутников для гидрометеорологических наблюдений.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся с космодрома Восточный 28 ноября. Это второй запуск с этого космодрома. Первый состоялся в апреле 2016 года, он прошел успешно и в штатном режиме.

Такой же запуск, с той же ракетой-носителем и тем же разгонным блоком запланирован на 22 декабря 2017. В планах Роскосмоса в 2018 году еще семь запусков.

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