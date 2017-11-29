Дмитрия Хворостовского могут посмертно наградить «Грэмми»

Оперного певца посмертно номинировали на премию «Грэмми» за исполнение поэмы Георгия Свиридова «Отчалившая Русь».

Дмитрий Хворостовский попал в число номинантов «Грэмми» в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом» за исполнение поэмы Георгия Свиридова «Отчалившая Русь».

Хворостовский записал ее вместе с Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром и дирижером Константином Орбеляном.

Это уже четвертое номинирование Хворостовского на «Грэмми», — в предыдущие разы он так и не стал лауреатом премии.

Оперный перец Дмитрий Хворостовский умер в возрасте 55 лет 22 ноября в Лондоне. У него была опухоль головного мозга.

При жизни Хворостовский был одним из самых известных оперных певцов и выступал в лучших театрах мира — Лондонском королевском театре в Ковент-Гардене, Баварской государственной опере, Ла-Скала в Милане и других.

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