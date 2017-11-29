Девушка с синдромом Дауна стала участницей американского конкурса красоты

Девушка с синдромом Дауна, 22-летняя Микайла Холмгрен, выступила на конкурсе красоты штата Миннесота и завоевала награду «Душа Мисс США». Также специальным призом ее наградил директор конкурса.

Микаэла Холмгрен и раньше участвовала в конкурсах красоты, но они были организованы для девушек с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году Холмгрен решила поучаствовать а в конкурсе красоты от штата Миннесота — это один из отборочных туров конкурса «Мисс США» и «Мисс Вселенная».

Жюри присудили ей награду «Душа Мисс США». Она стала первой участницей этого конкурса с синдромом Дауна.

«Я была невероятно шокирована. Я начала с конкурса для людей с особенностями развития, а теперь вот на самом большом конкурсе в мире. Это безумие», — заявила она в интервью BuzzFeed.

Узнав об участии Холмгрен в конкурсе, поддержать участницу пришли дети с синдромом Дауна и их родители.

Микайла учится в университете Бетел по программе инклюзивного обучения и развития. Она живет в кампусе университета и стажируется в центре по уходу за детьми.

В прошлом году за титул «Мисс Миннесота» боролась другая необычная для таких конкурсов участница — 19-летняя Халима Аден, которая вышла на подиум в хиджабе и буркини. Победа ей не досталась, но она стала известной моделью.

حب means love in Arabic ✨ Публикация от Halima Aden (@kinglimaa) Окт 3 2017 в 12:09 PDT

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