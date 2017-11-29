Все руководство Сокулукского РОВД уволили из-за побега четверых подозреваемых

Министерство внутренних уволило все руководство Сокулукского РОВД, из изолятора которого сбежали четверо подозреваемых. Руководству милиции области объявлены выговоры.

Пресс-служба МВД сообщила, что двое милиционеров Сокулукского ОВД уволены со службы в органах по причине «утраты доверия».

Помимо этого, начальника Сокулукского ОВД и семерых его коллег освободили от занимаемых должностей за «грубые нарушения приказов МВД». Сейчас обязанности начальника ОВД исполняет Азамат Ногойбаев.

Начальнику службы криминальной милиции Сокулукского ОВД и его заместителю вынесли предупреждения «о неполном служебном соответствии».

Кроме этого, начальнику службы общественной безопасности ГУВД Чуйской области и его заместителю объявили строгий выговор.

Служба внутренних расследований при МВД Кыргызстана установила, что четыре подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях сбежали из-за «грубых нарушений» устава МВД.

«Выразившееся в ненадлежащем исполнении сотрудниками своих функциональных обязанностей, незнании на должном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих порядок деятельности изоляторов временного содержания, несоблюдение ограничений, установленных для сотрудников ОВД», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее двух сотрудников изолятора арестовали из-за побега четверых человек. Их обвинили в «халатности».

Утром 27 ноября четверо подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях сбежали из изолятора ОВД Сокулукского района.

Вечером того же дня милиционеры задержали двух сбежавших — Бакыта Дилдешова и Рамиля Базаркулова.

В пресс-службе МВД журналисту Kloop.kg сказали, что 28 ноября милиционеры задержали еще одного беглеца — Ачылдурдиева Багтията.

«Он был задержан на пересечении улиц Исанова — Боконбаева в рамках оперативного плана “Сирена”», — сообщили в пресс-службе.

Последний сбежавший — Кайрат Джанботоев — все еще находится в розыске.

Фото иллюстративное

По теме: