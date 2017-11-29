Саудовская Аравия: Бывшего наследного принца отпустили из под ареста

Бывший наследный принц Митаб бин Абдалла был освобожден после трех недель заключения. Он был задержан из-за коррупционного скандала в начале ноября вместе с другими саудовскими принцами, действующими и бывшими министрами.

Об освобождении бывшего главы Национальной гвардии Митаба бин Абдаллы в социальной сети сообщила одна из членов королевской семьи Абир бин Халед бин Абдулла.

«Всемогущий, спасибо. Пусть Бог даст вам долгую жизнь, полную здоровья, и держит вас за нас», — написала Абир.

В начале ноября 2017 года специальный Комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии арестовал принцев, действующих и бывших министров — всего более 200 человек.

Большая часть арестованных согласилась на сделку с государством — передать в казну часть своих активов. В бюджет Саудовской Аравии должны поступить около 100 миллиарда долларов.

Среди арестованных был и Митаб бин Абдалла — принц и министр Национальной гвардии государства. Митаб — один из 15 сыновей предыдущего короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда.

После смерти короля в 2015 году, пост занял его родной брат Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Сын новоизбранного короля —наследный принц Мухаммед бин Салман — организовал и возглавлял Антикоррупционный комитет, который проводил задержания принцев и чиновников.

По мнению СМИ, аресты помогли новому принцу укрепить свою власть в стране и провести реформы. Также это способствует устранению конкурентов на трон Саудовской Аравии.

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