Созданный 4 ноября в Саудовской Аравии Комитет по борьбе с коррупцией арестовал 11 принцев, четырех действующих и десятки бывших министров.

Комитет по борьбе с коррупцией не сообщает СМИ, кто именно задержан.

Издание Аl Аrabiya сообщает, что одного из принцев обвиняют в заключении незаконных сделок по продаже оружия, другого – в отмывании денег, еще одного – в подписании нелегальных сделок.

Среди задержанных могут быть саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, экс-министр экономики Адель Факих и бывший глава министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд — один из самых богатых людей в мире, обладающий состоянием в 17 млрд долларов и акциями компаний Twitter, Citigroup и 21st Century Fox.

Принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд, лишенный поста главы нацгвардии, является сыном предыдущего короля Саудовской Аравии.

Антикоррупционное ведомство возглавляет наследный принц Мухаммед бин Салман.

Он стал наследным принцем летом 2017 года, однако уже давно считается самым влиятельным человеком в Саудовской Аравии.

По мнению BBC, эти аресты — чистка политической элиты, которая поможет наследному принцу укрепить свою власть и провести реформы.

Издание Bloomberg считает, что антикоррупционные аресты устраняют возможных конкурентов Мухаммеда бин Салмана на трон Саудовской Аравии.