В Якутии на реке из-за сильного потока и движения льда застрял паром. Более 100 его пассажиров добрались до берега по льду пешком при помощи спасателей, но команда осталась на судне.

Паром следовал из Якутии в Нижний Бестях, но застрял из-за шугохода — движения льда на реке.

«Паром застрял в районе села Техтюр, который не дошёл до места назначения из-за сильного шугохода. На пути по обоим берегам реки были организованы пункты обогрева», – сообщил Минтранс региона.

На борту парома находились более 100 человек, в том числе один больной. Все они с помощью спасателей пешком по льду добрались до берега.

Людей обеспечили теплом, едой и питьем. Но на пароме осталась команда судна вместе с 25 легковыми и 12 грузовыми машинами.

Власти обещают обеспечить водителей арктическим топливом и бензином.

Местное пароходство пробивает путь во льдах для застрявшего парохода.

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