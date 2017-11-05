Организация «Рози зиндаги», которая занималась защитой прав секс-меньшинств, прекратила свою деятельность. Глава организации утверждает, что на нее «давили власти», но прокуратура опровергает факт давления.

Глава организации «Рози зиндаги» (Жизненный путь) Альбина Ишкуватова рассказала радио «Озоди», что из-за «постоянного давления со стороны властей» и «изнуряющих проверок» решила закрыть организацию.

По ее словам, после начала работы с ЛГБТ-сообществом власти по различным причинам начали проводить проверку деятельности организации.

«Нам сделали предупреждение. Мы устали от проверок хукумата, пожарной службы, прокуратуры, других проверяющих органов и приняли решение прекратить свою деятельность», — сказала она.

В свою очередь, прокуратура опровергает факт давления на организацию. Ведомство утверждает, что проверки проходили в соответствии с требованиями закона.

Сотрудник неправительственной организации по работе с секс-меньшинствами Акбар Хомидов заявил, что в последнее время они также сталкиваются с давлением со стороны властей и сокращением финансирования.

Ранее МВД Таджикистана составило список из 380 представителей ЛГБТ-сообщества, их поставили на учет, как людей «подверженных высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией».

В списке оказались 319 геев и 49 лесбиянок. МВД выявили их в ходе операций «Чистка» и «Нравственность».

В Таджикистане нет уголовного наказания за гомосексуализм с 1998 года, однако ЛГБТ-сообщество все равно сталкивается с дискриминацией и притеснениями в обществе, а обсуждение тем ЛГБТ табуировано.

В МВД Таджикистана отмечают, что обращений и жалоб со стороны представителей ЛГБТ никогда не было. Несмотря на это, правозащитные организации отмечают факты дискриминации по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества.

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