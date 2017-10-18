Министерство внутренних дел и Генпрокуратура Таджикистана составили список из 380 представителей ЛГБТ-сообщества. В правоохранительных органах сказали, что поставили их на учет как людей «подверженных высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией».

В списке оказались 319 геев и 49 лесбиянок. МВД выявили их в ходе операций «Чистка» и «Нравственность».

«Их принадлежность к секс-меньшинствам доказана и все они поставлены на оперативный учет», — сообщает Радио «Озоди».

В МВД отказались комментировать эту информацию, но один из представителей правоохранительных органов на условиях анонимности объяснил журналистам «Озоди» почему людей поставили на учет.

По его словам, все люди в списке «подвержены высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией» и «входят в группу уязвимых слоев населения в связи с высоким уровнем смены партнеров».

«Геи и лесбиянки должны вести себя так, чтобы не провоцировать конфликт. Известно, что конфликты с представителями секс-меньшинств могут привести к трагедии из-за нетерпимости общества к геям и лесбиянкам», — сказал он.

Права ЛГБТ-сообщества в Таджикистане

В Таджикистане нет уголовного наказания за гомосексуализм с 1998 года, однако ЛГБТ-сообщество все равно сталкивается с дискриминацией и притеснениями в обществе, а обсуждение тем ЛГБТ табуировано.

Журналистам «Озоди» удалось пообщаться с одним из геев в Таджикистане. Он подтвердил, что в таджикском обществе существует напряженное и враждебное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, которое начинается с семьи.

«Отец постоянно твердил, что я опозорил его. И мне пришлось уйти из семьи», — сказал парень.

Представители ЛГБТ-сообщества «пытаются скрыть свою ориентацию». По мнению аналитиков, это связано с религиозными факторами — в исламе запрещены гомосексуальные отношения.

Глава исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода в интервью изданию «Открытая Азия» осудил гомосексуалистов.

«Мне стыдно, что приходится в мечети говорить на эту тему. К сожалению, приходилось слышать о гомосексуальной ориентации образованных и культурных людей, которые отказываются от отношений со своими женами, с женщинами и совершают грех мужеложества», — говорит он.

В МВД Таджикистана отмечают, что обращений и жалоб со стороны представителей ЛГБТ никогда не было. Несмотря на это, правозащитные организации отмечают факты дискриминации по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества.

В правозащитной организации «Равные возможности» заявляют, что к ним обращались десятки представителей ЛГБТ-сообщества, которые подвергались дискриминации на работе, в учебных заведениях и дома.

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