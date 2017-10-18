В лицее «Манас — Ата Сапат» отравились 11 учеников, причина отравления учащихся выясняется. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Вечером 16 октября шестеро учащихся лицея «Манас — Ата Сапат» в Таласской области обратились в местную больницу с жалобами на боли в животе.

На следующий день с аналогичными жалобами за медицинской помощью обратились еще пятеро учеников, сообщил изданию «Азаттык» главврач областной больницы Шаршенбек Джумашалиев.

«Мы выписали шестерых ребят, которые поступили первыми. Но вечером того же дня к нам обратились еще пять учащихся. Сейчас они находятся в приемном покое. Их состояние удовлетворительное», — сказал он.

В пресс-службе Министерства здравоохранения после инцидента проверили всех учеников лицея. У 24 учащихся также отметили признаки пищевого отравления, но госпитализация им не потребовалась. В Минздраве добавили, что взяли остатки еды на анализ для выяснения причин отравления.

Пресс-секретарь лицея Лаура Исабаева в интервью журналистам «Азаттыка» подтвердила, что в больницу обратились шесть лицеистов. Она также добавила, что причины отравления выясняются.

Сеть лицеев «Сапат», ранее называвшаяся «Себат», работает в Кыргызстане с 1992 года. В 30 лицеях по всей стране учатся более 11 тысяч учеников и работает тысяча преподавателей.

Из «Себата» в «Сапат»

Лицеи переименовали в мае 2017 года после требований властей Турции, которые призвали закрыть их якобы из-за связей с турецким оппозиционером Фетхуллой Гюленом.

Турция обвинила Гюлена в попытке государственного переворота в июле 2016 года, во время которого погибли около 300 человек. Сам проповедник опроверг организацию военного путча.

Основанное им движение «Хизмет» было признано в Турции террористической организацией, а сам Гюлен живет в изгнании в Америке.

Власти Кыргызстана отказались закрыть сеть учебных заведений, но поменяли название и состав учредителей — теперь «Сапатом» владеет Министерство образования.

Соавтор: Метин Джумагулов

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