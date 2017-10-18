Президент Алмазбек Атамбаев сказал, что был «не прав», говоря про президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Критика Атамбаева в адрес казахских властей привела к дипломатическому скандалу и ухудшению ситуации на кыргызско-казахской границе.

Во время встречи с президентскими стипендиатами 18 октября, президент Алмазбек Атамбаев признал, что был не прав, когда эмоционально раскритиковал власти Казахстана, что позже привело к дипломатическому скандалу между двумя странами.

«Я, наверное, был не прав, когда эмоционально говорил про президента Казахстана. Я об этом эти дни думал. Президент Казахстана верит своему окружению, а окружение президента — это олигархи. Он, наверное, такой же доверчивый, как и я», — цитирует Атамбаева издание «АКИпресс».

Президент добавил, что всегда стремился к сохранению братских отношений между соседними странами.

«Олигархи Казахстана думают лишь о том, что будет после Назарбаева и как бы сберечь свои деньги. Я всегда хотел и хочу братских отношений с соседями», — сказал Атамбаев.

Критика Атамбаева в адрес властей Казахстана

Президент Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана «в любви к Бакиевым», а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

После озвученной Атамбаевым критики, пограничники Казахстана перешли на усиленный режим работы на кыргызско-казахской границе. Из-за тщательных проверок прибывающих из Кыргызстана людей на границе начали образовываться огромные очереди из желающих пересечь границу и автомобильные заторы.

Казахская сторона также наложила запрет на ввоз молочной продукции пяти кыргызским компаниям, а на границе образовались многокилометровые пробки из большегрузов со скоропортящейся продукцией.

Соавтор: Рустам Халимов

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